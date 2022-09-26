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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Власти США хотят ввести потолок цен не только на нефть, но и на нефтепродукты из РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Предложенный США потолок цен на российскую нефть, по мнению Вашингтона, должен также распространяться и на нефтепродукты, передает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя помощника министра финансов Кэтрин Волфрам.

"По словам Волфрам, предложение о потолке цен на нефть из России касается и нефтепродуктов", - пишет агентство.

Она также отметила, что США ведут переговоры с ОПЕК по вопросу о том, как планируемый "потолок" повлияет на цены на нефть. Также в нем говорится, что Китай и Индия не принимают участие в переговорах вокруг этого предложения США.

США
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