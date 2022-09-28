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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Экологические организации бьют тревогу по поводу роста производства изделий из пластмассы в ЕС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Производство изделий из пластика в Европе разбазаривает углеводородные ресурсы и подрывает цели европейского "Зеленого курса", предупреждает доклад природозащитных организаций.

"До зимнего энергетического кризиса ЕС должен сократить выпуск продукции из пластмассы", - призывает доклад движения Break Free From Plastic и неправительственной организации Center for International Environmental Law (CIEL).

Таким образом, считают экологические организации, документ которых цитирует во вторник телеканал RTBF, Евросоюз также "сократит свою зависимость от углеводородного сырья из России".

Авторы доклада указывают на то, что, требуя, чтобы граждане сокращали потребление энергии, правительства стран ЕС в то же время забывают, что промышленность, выпускающая пластмассовую продукцию, и нефтехимический сектор должны предпринять усилия, потому что они "являются главным генератором увеличения всемирного спроса на нефть и газ".

"В то время как домохозяйства и малые предприятия сталкиваются со стремительно увеличивающимися счетами на энергию, нефтехимическая промышленность разбазаривает редкие ресурсы для производства бесполезных предметов из пластика для одноразового использования, подпитывая энергетический кризис Европейского союза", - приводит RTBF слова Дельфин Леви Альварес, координатора по Европе движения "Break Free From Plastic".

Телеканал отмечает, что производство пластмассовых изделий является наиболее затратным по энергии и нефтехимическому сырью. На одни только пластиковые упаковки приходится 40% рынка пластмассовой продукции в ЕС, на что затрачивается количество газа, равнозначное примерно всему потреблению Венгрии, Швеции и Дании вместе взятых.

Бельгия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша и Франция вместе потребляют 75% нефти и 81% газа от общего потребления ЕС, и они же производят 77% всех пластиковых упаковок в Евросоюзе.

"Break Free Plastic" рекомендует начать хотя бы с избавления от всей одноразовой упаковки, такой, в частности, которая применяется для продуктов питания, фруктов и овощей в супермаркетах.

"В то время как промышленность пластмассы предусматривает удвоить свое производство на основе газа и нефти в ближайшие 20 лет, такой рост несовместим с достижением целей ЕС, включая те, что определены "Зеленым курсом" Европейского союза", - указывает доклад.

Европейский "Зеленый курс" (Green Deal) ставит для стран ЕС обязывающие цели в области защиты климата, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия выше уровней доиндустриального периода.

CIEL Евросоюз
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