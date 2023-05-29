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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В Париже обсуждают проект международного договора об отказе от одноразового пластика

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Париже представители 175 стран будут обсуждать с 29 мая до 2 июня подготовку международного договора о мерах борьбы с загрязнением природы пластмассой, сообщает RTBF. Цель договора - полное прекращение использования одноразовых изделий из пластика к 2040 году.

Мир производит сегодня в два раза больше пластмассовых отходов, чем 20 лет назад, отметил телеканал. В год образуется 460 млн тонн таких отходов. Из этого количества около 4,8-12,7 миллионов тонн в конечном счете оказываются в океане, который уже к 2050 году может содержать больше пластика, чем рыбы.

Следы микропластика были обнаружены даже на Эвересте на высоте в 8,4 тысячи метров, напомнил RTBF. Ожидается, что к 2060 году производство отходов пластика утроится, если не будет принято никаких мер.

В Париже начался второй тур переговоров по проекту договора. Ряд природозащитных ассоциаций видит в этом возможность положить конец "пластиковой катастрофе" и призывает заключить обязывающий для его участников договор, с чем некоторые страны пока не согласны, уточняет RTBF.

Париж Эверест
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