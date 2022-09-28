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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Глава МИД Швеции утверждает, что причиной утечек газа на "Северных потоках" были взрывы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Утечки газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли в результате взрывов, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией", - написала она в соцсети.

"Мы продолжаем собирать информацию и не исключаем никаких причин, действующих лиц или мотивов", - подчеркнула она.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Сообщалось, что премьер-министр Дании Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии.

Анн Линде Швеция
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