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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

В ЕС выступили за любое расследование причин утечек газа на "Северных потоках"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз поддержит любое расследование, которое позволит прояснить причину утечек газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы поддержим любое расследование, нацеленное на то, чтобы полностью прояснить то, что произошло и почему это произошло", - говорится в заявлении Борреля.

По его словам, "вся доступная информация свидетельствует о том, что эти утечки были результатом преднамеренных действий".

Боррель добавил, что за "любым преднамеренным нарушением (работы - ИФ) инфраструктуры в сфере европейской энергетики последует сильный и единый ответ".

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии.

ЕС Северный поток Жозеп Боррель
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