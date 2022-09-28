Глава TotalEnergies считает, что энергопереход устранит зависимость от углеводородов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Переход к использованию декарбонизированных источников энергии приведет к уходу от зависимости от нефти и газа к зависимости от редкоземельных и других металлов, считает глава французской TotalEnergies Патрик Пуяннэ.

В ходе презентации компании своего прогноза до 2050 года, он заметил, что, например, медь нужна для строительства ветряных электростанций. "Мы можем столкнуться с дефицитом меди, чтобы построить все запланированные к строительству ветряные электростанции в мире. Буду откровенен, мир уйдет от зависимости от нефти и газа, к зависимости от других материалов", - сказал он, заметив, что количество всех ресурсов на планете ограничено.

Глава подразделения по стратегии компании Хелли Кристофферсен в свою очередь напомнила, что когда-то экс-президент Дональд Трамп хотел обсудить с Данией возможную покупку Гренландии именно из-за ее редкоземельных металлов. Поэтому, считает она, нужно работать над вопросом обеспечения альтернативной энергетики редкоземельными и другими металлами.

Пуяннэ отметил, что для осуществления энергоперехода также необходимы инвестиции в строительство распределительных сетей, в частности, текущий кризис на газовом и электроэнергетическом рынках Европы показал, что в Европе недостаточно интерконнекторов между странами.

В целом, заметил глава TotalEnergies, "то, что происходит в этом году - это большой урок для всех". Он напомнил, что на климатической конференции в Глазго в 2021 году призывали перестать субсидировать ископаемые виды топлива, теперь же "мы столкнулись с реальностью энергоперехода".

"Мы совершаем ошибку сегодня, полагая, что надо увеличивать инвестиции в другие виды энергии для декарбонизации и останавливая инвестиции в углеводороды", - сказал Пуяннэ, отметив, что такая ситуация приводит к снижению предложения, в то время как спрос на углеводороды не падает.

Он призвал политиков к диалогу между производителями и потребителями, странами и компаниями.

Пуяннэ также заметил, что текущая ситуация с высокими ценами не энергоресурсы является уникальным шансом экономить электроэнергию, и в Европе все больше внедряются программы энергосбережения, однако в странах с растущим населением происходит обратная ситуация.

По словам Кристофферсен, реализация энергоперехода потребует существенных инвестиций в инфраструктуру, при том, что затраты на нее растут. Так, по ее оценке, на энергопереход будет потрачено 2-3% ВВП. "Это выбор общества", - сказала Кристофферсен.

Топ-менеджер заметила, что декарбонизированные сталь, алюминий, цемент, будут дороже, чем обычные.

Комментируя перспективы производства водорода, Пуяннэ заметил, что нужно будет обеспечить самую низкую стоимость электроэнергии. Он предположил, что водород можно будет производить в США из газа с использованием систем закачки СО2, но это может стать проблематичным ввиду ограниченности ресурсов газа и мощностей для хранения СО2. Кроме того, можно рассмотреть производство водорода в Омане, Индии или других странах с использованием энергии ветра и солнца.

При этом особо станет вопрос достаточности распределительных сетей, поскольку степень использования энергии имеет влияние на стоимость водорода. "Вопросов много, сейчас идут дебаты", - подчеркнул он.

Пуяннэ заметил также, что компания вычленила водород из оценки потребления газа в своем прогнозе до 2050 года, что сказалось на более низких оценках спроса на газ. Кроме того, компания снизила оценку использования газа в секторе бункеровки и топлива для грузовиков.

Пуяннэ также считает, что стоимость ветряной и солнечной энергии больше не будет падать, как в предыдущие годы. "Конечно, затраты растут из-за изменения цепочки поставок, но если мы хотим использовать декарбонизированные сталь, алюминий, стоимость энергии вырастет", - заметил он.

"Мы не находимся в лагере, который говорит, что ветряная и солнечная энергия ничего не стоят, и затраты (на них) будут продолжать падать тем же темпом следующие 20 лет, как падали предыдущие 20 лет", - добавила Кристофферсен.