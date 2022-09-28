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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Ураган "Иэн" достиг южной части американского штата Флорида

Ураган "Иэн" достиг южной части американского штата Флорида
Фото: Gerardo Mora/Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Иэн", почти достигнувший самой сильной, пятой категории по шкале ураганных ветров обрушился на американский штат Флорида, информирует NBC News.

Эпицентр урагана находится в 40 км от прибрежного города Нейплс во Флориде, порывы ветра в эпицентре составляют 249 км в час.

По данным ВВС США, "Иэн" стремительно набрал силу в Мексиканском заливе при приближении к Флориде с юга.

"Это будут два крайне неприятных дня", - сообщил губернатор Флориды Рон Десантис в среду утром. Он отметил, что гражданам, которые находятся в местах, по которым, возможно, пройдет траектория урагана, необходимо укрыться в ближайших убежищах и пока оставаться там. Обязательной эвакуации подлежат более 2,5 млн человек во Флориде.

В ночь на среду после обрушения урагана на Кубу на всей территории страны было полностью отключено электроснабжение. "Иэн" ударил по провинции Пинар-дель-Рио на западе острова, есть разрушения, двое человек погибли.

США Флорида Иэн
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