Из портов Украины четыре судна с зерном вышли в Бангладеш, Ливию, Румынию и Италию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Украинские порты в среду покинули четыре сухогруза с почти 115 тыс. тонн продовольствия, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН.

"СКЦ информирует, что четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 114 925 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что судно Magnum Fortune доставит в Бангладеш 51 175 тонн пшеницы, сухогруз Almeray - в Ливию 32,4 тыс. тонн кукурузы. Судно Daytona Dynamic (26 тыс. тонн кукурузы) направляется в Румынию, а Frezya S (5350 тонн подсолнечного шрота) - в Италию.

"По состоянию на 28 сентября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 5 365 503 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 484 судов - 249 на прибытие в украинские порты и 235 - на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.