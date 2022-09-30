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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Три сухогруза с продовольствием вышли в четверг в Турцию и Тунис из украинских портов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Из портов Украины в четверг вышли три сухогруза с более 60 тысячами тонн пшеницы и подсолнечного шрота, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН.

"СКЦ информирует, что три сухогруза покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 60 450 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Суда Adam A (27,7 тысяч тонн пшеницы) и Navin Kestrel (5250 тонн подсолнечного шрота) направляются в Турцию. Сухогруз Patronus доставит в Тунис 27,5 тысяч тонн пшеницы.

В ООН уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 29 сентября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 5 425 953 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 495 судов - 257 на прибытие в украинские порты и 238 - на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

ООН СКЦ Украина
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