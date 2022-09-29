Трехсторонние учения ВМС Южной Кореи, США и Японии начнутся в пятницу

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В пятницу Южная Корея, США и Япония приступят к проведению трехсторонних совместных военно-морских противолодочных учений в международных водах Японского моря, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официальные источники.

В сообщении говорится, что решение о проведении учений было принято "на фоне растущих военных угроз со стороны Северной Кореи".

"Учения являются частью шагов министерства обороны по восстановлению военного сотрудничества между Южной Кореей, США и Японией, (...) чтобы ответить на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи", - цитирует Yonhap заявление Минобороны РК.

В частности, как пишет агентство, Пхеньян наращивает усилия по разработке баллистических ракет для подводных лодок, активно продолжает свою военную ядерную программу, предупредил о возможности нанесения упреждающих ядерных ударов в случае непредвиденных обстоятельств.

В учениях примут участие южнокорейский эсминец Munmu the Great, американская ударная авианосная группировка во главе с авианосцем Ronald Reagan и японский эсминец класса Asahi.

В последний раз три страны проводили подобные военно-морские учения в апреле 2017 года.