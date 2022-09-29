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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Парламент Ливана не смог выбрать президента

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Ливана не смог выбрать нового президента страны, около половины депутатов оставили бюллетени пустыми, сообщает в четверг Associated Press.

Из 128 членов парламента 122 приняли участие в голосовании, больше половины из них опустили в урны пустые бюллетени. Мишель Моавад - сын Рене Моавада, который в 1989 году занимал пост президента Ливана в течение 17 дней - получил 36 голосов. Среди оставшихся были протестные голоса, например, за гражданку Ирана Махсу Амини, которая погибла в возрасте 22 лет после задержания и избиения полицией нравов, а также за предпринимателя и мецената Салима Эдде.

Депутат от шиитского движения "Хезболла" Мохаммад Раад заявил, что парламентским блокам "необходимо достичь понимания по возможному консенсусному кандидату".

Шестилетний срок действующего президента Мишеля Ауна закончится 31 октября.

В мае по итогам парламентских выборов в Ливане "Хезболла" потеряла большинство, получив 61 место, что на 10 меньше, чем на выборах четыре года назад. При этом явного лидера в парламенте голосование не выявило.

"Хезболла"- военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, признана террористической в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, в Австралии и Великобритании.

Ливан
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