КНДР совершила третий за неделю пуск ракеты

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея осуществила очередной пуск ракеты в сторону Японского моря, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным Сеула, речь идет о баллистической ракете, другие данные пока не приводятся.

Ранее на этой неделе КНДР совершила еще два пуска ракет.

В четверг в Южной Корее находится вице-президент США Камала Харрис. Ранее она прибыла в азиатский регион на похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, состоявшиеся ранее на этой неделе, а в четверг она провела переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.