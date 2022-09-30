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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Южная Корея думает об усилении санкций против КНДР

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи сообщили, что рассматривают различные варианты усиления санкций против КНДР в связи с запусками северокорейских ракет на этой неделе, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

"Мы серьезно ответим на это и рассмотрим усиление санкций в отношении Пхеньяна в случае необходимости", - заявил глава МИД Южной Кореи Пак Чин журналистам.

Он отметил, что новые меры могут быть приняты в морском, финансовом или киберсекторах.

Накануне КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, этот запуск стал третьим за неделю.

Южная Корея КНДР
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