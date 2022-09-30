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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Усилившийся ураган "Иэн" приближается к Южной Каролине

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Иэн", который ранее привел к значительным разрешениям в штате Флорида, приближается к Южной Каролине, сообщают американские СМИ со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Ожидается, что позже в пятницу "Иэн" достигнет побережья Южной Каролины, затем он будет двигаться на север и в субботу обрушится на западную часть Северной Каролины.

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Согласно данным NHC, максимальная скорость порывов ветра к утру пятницы усилилась до 136 км/ч. В центре предупреждают, что Южной и Северной Каролине грозит сильный ветер и наводнения, "опасные для жизни".

Военные Национальной гвардии США уже размещены в Южной Каролине, чтобы помочь местным жителям при ударе стихии.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер предупредил, что в некоторых районах штата может выпасть до 18 см осадков, также существует риск схода оползней и торнадо.

"Иэн" обрушился на Флориду ранее на этой неделе, тогда ему была присвоена четвертая категория мощности. Скорость порывов ветра достигала 250 км/ч. Президент США Джо Байден в четверг объявил, что дает Флориде, по территории которой прошел ураган "Иэн", статус штата, пострадавшего от стихийного бедствия. Более 2,3 млн жителей Флориды все еще остаются без электричества.

Ураган "Иэн" обрушился на Кубу и США

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