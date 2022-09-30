Усилившийся ураган "Иэн" приближается к Южной Каролине

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Иэн", который ранее привел к значительным разрешениям в штате Флорида, приближается к Южной Каролине, сообщают американские СМИ со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Ожидается, что позже в пятницу "Иэн" достигнет побережья Южной Каролины, затем он будет двигаться на север и в субботу обрушится на западную часть Северной Каролины.

Согласно данным NHC, максимальная скорость порывов ветра к утру пятницы усилилась до 136 км/ч. В центре предупреждают, что Южной и Северной Каролине грозит сильный ветер и наводнения, "опасные для жизни".

Военные Национальной гвардии США уже размещены в Южной Каролине, чтобы помочь местным жителям при ударе стихии.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер предупредил, что в некоторых районах штата может выпасть до 18 см осадков, также существует риск схода оползней и торнадо.

"Иэн" обрушился на Флориду ранее на этой неделе, тогда ему была присвоена четвертая категория мощности. Скорость порывов ветра достигала 250 км/ч. Президент США Джо Байден в четверг объявил, что дает Флориде, по территории которой прошел ураган "Иэн", статус штата, пострадавшего от стихийного бедствия. Более 2,3 млн жителей Флориды все еще остаются без электричества.