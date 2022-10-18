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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Swiss Re оценила в $1,3 млрд страховые требования в связи с ураганом "Иэн"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re AG предварительно оценивает объем страховых требований, связанных с ураганом "Иэн", в $1,3 млрд, говорится в ее пресс-релизе.

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В связи с этим в третьем квартале компания, вероятно, зафиксирует чистый убыток в размере $500 млн.

Отчетность за минувший квартал Swiss Re опубликует 28 октября.

Ураган "Иэн", сформировавшийся в Атлантике в 20-х числах сентября, достиг побережья Флориды 28 сентября, пересек штат с запада на восток, а затем переместился в сторону Южной Каролины. Во Флориде жертвами стихии стали 126 человек.

В пресс-релизе Swiss Re отмечается, что страховщик вряд ли сможет достичь целевого показателя рентабельности акционерного капитала (ROE) на 2022 год в 10% из-за последствий стихийных бедствий, ситуации на Украине и волатильности финансовых рынков.

Тем не менее, Swiss Re уверена в своих среднесрочных перспективах и рассчитывает достичь финансовых целей, поставленных на 2024 год. В апреле компания сообщала, что рассчитывает увеличить ROE до 14% к 2024 году.

С начала 2022 года капитализация Swiss Re снизилась на 17%.

Ураган "Иэн" обрушился на Кубу и США

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Swiss Re Швейцария США Иэн Флорида Украина
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