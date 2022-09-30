ЕК обнародовала рекомендации по визам и пограничному контролю в отношении россиян

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам Ильва Йохансон объявила об обновленных рекомендациях по визовым процедурам и пограничному контролю для граждан России на внешних границах ЕС.

"Мы добиваемся согласованного и единого подхода на внешних границах ЕС по отношению к гражданам России, а также относительно применения строгих правил выдачи краткосрочных виз для граждан России", - сказала еврокомиссар, чье выступление транслировалось в пятницу из Стокгольма по каналу телевизионной службы ЕС.

При этом Йохансон отметила, что "в то же время Европа не закроет двери для тех, кто действительно нуждается в защите".

По ее словам, предлагаемые ЕК новые руководящие принципы предусматривают порядок, при котором консульства и пограничные органы государств-членов ЕС будут применять более строгие проверки на безопасность просителей виз и скоординированный подход при индивидуальных оценках заявлений на получение визы от российских граждан и контроле на внешних границах союза.

Усиленный контроль безопасности при выдаче виз россиянам предполагает, что государства-члены будут "оценивать ограничительным и согласованным образом условия, при которых гражданам России могут быть выданы шенгенские визы" и "применять строгий подход к оценке обоснованности поездки". Это касается граждан, выезжающих из РФ по любым причинам, подчеркивают в Еврокомиссии.

Если заявитель на получение визы планирует длительное пребывание в ЕС, консульства государств-членов должны рассматривать этот случай "в соответствии с применяемыми национальными правилами для долгосрочных виз".

В случаях запросов на краткосрочные визы консульства стран ЕС призваны "применять любые отступления в гуманитарных целях ограничительным образом". "Государства-члены должны на основе индивидуального рассмотрения оценить, могут ли заявления российских граждан квалифицироваться как подпадающие под категорию гуманитарных причин", - указывается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Йохансон на пресс-конференции обратила внимание на то, что запросы на краткосрочные визы не могут удовлетворяться в третьих странах и должны переадресовываться по месту резидентства, то есть в РФ.

Государства-члены ЕС также должны поручить своим консульствам и пограничникам применять более строгий подход, что касается "пересмотра уже выданных любому российскому гражданину виз на основе повторного изучения индивидуальной ситуации в текущем геополитическом контексте".

В обновленных рекомендациях ЕК содержится призыв к государствам-членам ЕС проводить скоординированный и тщательный контроль и проверки на безопасность российских граждан на внешних границах союза, "чтобы избежать того, чтобы гражданин России, которому было отказано во въезде на одной границе, был допущен на другой".

Еврокомиссия выдвигает требование "более тщательной оценки проездных документов пассажирскими перевозчиками". В Брюсселе напоминают, что "перевозчики несут ответственность за граждан третьих стран, которых они доставили в ЕС, но которым было отказано во въезде".

"Перевозчикам следует сохранять бдительность при проверке проездных документов, необходимых для въезда, особенно для граждан России", - говорится в коммюнике ЕК.

В ответах на вопросы еврокомиссар уточнила: "Мы применяем к российским гражданам тот же подход, что и к другим гражданам из других стран, желающим просить убежища в Европейском союзе. (...) Для граждан России не будет иных норм".