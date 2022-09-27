В ЕС второй день обсуждают рекомендации по визам для россиян

Также обсуждается проблема россиян, которые просят об убежище

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе 26 и 27 сентября проходят технические обсуждения в рамках антикризисных механизмов ЕС на предмет возможного пересмотра некоторых аспектов визовых правил для россиян, сообщила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

"Комиссия должна пересмотреть свои указания (по визам от 9 сентября - ИФ). В настоящий момент комиссия оценивает, что в них необходимо изменить. И мы поддерживаем тесные контакты с государствами-членами и профильными агентствами", - сказала Хиппер.

Отвечая на вопросы, обязаны ли государства-члены ЕС при ряде обстоятельств принимать россиян и существуют ли для таких случаев какие-либо специальные правила, она объяснила: "Нет специального документа для россиян. Есть правила ЕС по убежищу. Каждая просьба должна быть проанализирована индивидуально. Каждый человек должен быть выслушан и проверен, в том числе, по соображениям безопасности. Нет какого-либо специального порядка для российских граждан по отношению к другим".

На вопрос, готов ли ЕС на случай массового притока россиян на свои границы, представитель ЕК ответила: "На данный момент обстановка спокойная. Конечно, мы внимательно следим за ситуацией вместе со всеми соответствующими государствами-членами, а также вместе с нашими агентствами. Ситуация стабильная при некотором увеличении (приезжающих из России - ИФ) в Финляндии".

Хиппер добавила, что поднимать сейчас эту тему преждевременно.

Руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер счел нужным пояснить: "Для лиц, обращающихся с просьбой об убежище, мало просто прибыть на границу. Есть административные процедуры, которые надо выполнить. И нужно предоставить властям информацию, чтобы оформить досье о предоставлении убежища".

"Что важно подчеркнуть, - продолжил пресс-секретарь, - тут нет юридического пробела. Существует порядок для запросов на предоставление убежища".

По его словам, идут "потенциальные дебаты", как поступать с просителями из России, делать ли какие-либо исключения в данных особых обстоятельствах.

"Независимо от того, к чему приведут эти дебаты, тем временем действует установленный порядок, который государства-члены должны соблюдать", - резюмировал Мамер.

9 сентября Евросоюз решил с 12 сентября приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. В тот же день Еврокомиссия выпустила рекомендации странам ЕС. Им посоветовали проверить россиян, уже получивших шенгенские визы, на предмет того, не несут ли они угрозу европейской безопасности. Если гражданин будет признан потенциальной угрозой, его визу рекомендуется аннулировать.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов. Власти Финляндии на прошлой неделе задумались об аналогичном запрете для россиян с шенгенскими визами.