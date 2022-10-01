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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Южная Корея предупредила о "сокрушительном" ответе на возможное применение КНДР ядерного оружия

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что если КНДР попытается применить ядерное оружие, то ее ждет "решительный" и "сокрушительный" ответ.

"Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с решительным и сокрушительным ответом

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южнокорейско-американского альянса и наших военных", - сказал он на церемонии по случаю Дня вооруженных сил страны, который отмечается 1 октября.

Он подчеркнул, что принятый КНДР в сентябре закон, регулирующий применение ядерного оружия, "угрожает выживанию и процветанию Республики Корея".

"Северокорейский режим должен уже сейчас принять решение о денуклеаризации ради истинного мира и совместного процветания на Корейском полуострове", - сказал Юн Сок Ель.

Напряженность в отношениях между Югом и Севером нарастает по мере активизации Пхеньяном испытательных ракетных пусков. В частности, в субботу был осуществлен четвертый за текущую неделю пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

По данным южнокорейской и американской разведок, в КНДР также завершается подготовка к новому ядерному испытанию.

Верховным народным собранием (ВНС) КНДР в сентябре принят закон под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Он определяет принципы применения ядерного оружия, меры безопасности. Как заявил на форуме лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, политика в отношении ядерных сил теперь обеспечивается законом, и страна никогда не откажется от ядерного оружия из-за враждебной политики США.

Он предупредил, что новый закон разрешает автоматически нанести ядерный удар в случае нападения на КНДР.

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