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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Ракета Alpha вывела на орбиту семь исследовательских спутников

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американская ракета Alpha в субботу вывела на орбиту семь исследовательских мини-спутников в интересах НАСА, а также Испании и Греции, сообщила компания-разработчик носителя Firefly Aerospace.

Запуск легкой ракеты-носителя, способной выводить на орбиту около 1,2 тонн полезной нагрузки, был осуществлен с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии.

Это уже второй запуск ракеты компании. В сентябре прошлого года ракета взорвалась вскоре после запуска из-за проблем в работе первой ступени.

Firefly Aerospace является частной аэрокосмической компанией со штаб-квартирой в Остине (штат Техас), которая разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов в космос.

США Alpha НАСА
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