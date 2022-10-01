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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Военные РФ сбили украинский МиГ-29, американские ракеты HARM и снаряды HIMARS

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 14 беспилотников, две ракеты HARM американского производства и семь снарядов HIMARS, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, также в воздухе уничтожено 14 беспилотников - в Харьковской, Херсонской, Николаевской областях и в Донецкой народной республике.

"Уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета "Точка-У", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ заявил, что всего с начала операции на Украине уничтожено почти 2,6 тыс. самолетов, вертолетов и дронов, а также 378 зенитных ракетных комплексов и более 5,2 тыс. танков и других бронемашин.

Хроника 24 февраля – 01 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина МиГ-29 HARM HIMARS Минобороны РФ
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