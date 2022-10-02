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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на трех направлениях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались наступать одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях", - сказал он.

По его словам, "наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод".

"Одновременно, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что "в результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано".

Конашенков сообщил, что за сутки уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.

Как отметил представитель Минобороны РФ, "всего за сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих".

Хроника 24 февраля – 02 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Минобороны РФ
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