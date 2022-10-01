Более половины избирателей проголосовали на парламентских выборах в Латвии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в выборах 14-го Сейма Латвии проголосовали почти 59% граждан страны, обладающих правом голоса, сообщила на пресс-конференции после закрытия избирательных участков председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.

Это почти на 5% больше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2018 году.

Ранее сообщалось, что к 16:00 проголосовали 652 100 человек, или 42,28% от общего числа избирателей, включая тех, которые сделали выбор досрочно. На этих выборах явка избирателей к 16:00 с учетом тех, кто голосовал в ходе предварительного голосования, была выше, чем на предыдущих выборах в 2018 году, и почти такая же, как в 2014-м.

Четыре года назад к этому времени проголосовало 40,42% избирателей, а в 2014 году - 42,29%.

В целом в голосовании могли принять участие 1 542 407 граждан Латвии.