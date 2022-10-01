Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Более половины избирателей проголосовали на парламентских выборах в Латвии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в выборах 14-го Сейма Латвии проголосовали почти 59% граждан страны, обладающих правом голоса, сообщила на пресс-конференции после закрытия избирательных участков председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня.

Это почти на 5% больше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2018 году.

Ранее сообщалось, что к 16:00 проголосовали 652 100 человек, или 42,28% от общего числа избирателей, включая тех, которые сделали выбор досрочно. На этих выборах явка избирателей к 16:00 с учетом тех, кто голосовал в ходе предварительного голосования, была выше, чем на предыдущих выборах в 2018 году, и почти такая же, как в 2014-м.

Четыре года назад к этому времени проголосовало 40,42% избирателей, а в 2014 году - 42,29%.

В целом в голосовании могли принять участие 1 542 407 граждан Латвии.

Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тысячи протестующих в Ираке потребовали политических перемен

Что произошло за день: суббота, 1 октября

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отводе союзных войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи

Германия пообещала оснастить молдавскую армию беспилотниками

В Китае сертифицирован первый созданный в стране узкофюзеляжный авиалайнер

В Китае сертифицирован первый созданный в стране узкофюзеляжный авиалайнер

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем

Что случилось этой ночью: суббота, 1 октября

КНДР совершила четвертый за неделю пуск ракеты

Более 500 судов получили разрешение на движение в рамках стамбульской зерновой сделки

Более 500 судов получили разрешение на движение в рамках стамбульской зерновой сделки

Пожарная сигнализация сработала на российском сегменте МКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });