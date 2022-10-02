Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

На выборах в парламент Латвии лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Первое место на выборах в 14-й Сейм Латвии после подсчета 51,1% голосов занимает "Новое Единство" (17,75%), второе - Союз зеленых и крестьян (15,3%), замыкает тройку лидеров "Объединенный список" (10,82%).

Далее следуют Национальное объединение - 9,35% голосов, "За стабильность!" - 6,64%, "Латвия на первом месте" - 5,93%, "Прогрессивные" - 5,55%, "Для развития/За!" - 5,11%, "Согласие" - 4,56%.

За ними идут "Каждому и каждой" с 3,57% голосов, Русский союз Латвии с 3,31%, "Консервативные" с 3,25%, "Суверенная власть" с 2,92% и "Республика" с 1,86%.

По последним данным, в парламентских выборах приняли участие более 59% латвийских граждан, обладающих правом голоса.

Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Австралия расширила санкционный список в отношении РФ

Тысячи протестующих в Ираке потребовали политических перемен

Что произошло за день: суббота, 1 октября

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отводе союзных войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи

Германия пообещала оснастить молдавскую армию беспилотниками

В Китае сертифицирован первый созданный в стране узкофюзеляжный авиалайнер

В Китае сертифицирован первый созданный в стране узкофюзеляжный авиалайнер

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем

Что случилось этой ночью: суббота, 1 октября

КНДР совершила четвертый за неделю пуск ракеты

Более 500 судов получили разрешение на движение в рамках стамбульской зерновой сделки

Более 500 судов получили разрешение на движение в рамках стамбульской зерновой сделки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });