Глава МАГАТЭ запланировал визиты в Москву и Киев на следующей неделе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву и Киев на следующей неделе в рамках усилий по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщается в субботу на сайте агентства.

"Ожидается, что он посетит Москву и Киев на следующей неделе", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Отмечается, что Гросси продолжает консультации и другие усилия, направленные на согласование и скорейшее создание зоны безопасности.

Ранее в сентябре МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорилось, в частности, о необходимости срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий.

"Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности", - указали авторы.

МАГАТЭ выразило готовность начать консультации по созданию зоны безопасности.