МАГАТЭ призвало немедленно создать зону безопасности в районе ЗАЭС

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ советуют создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, чтобы снизить вероятность проблем со станцией, говорится в опубликованном во вторник докладе агентства.

"Существует необходимость срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий. Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности", - отмечается в документе.

"МАГАТЭ готово немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны безопасности на Запорожской АЭС", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что МАГАТЭ "по-прежнему крайне обеспокоено ситуацией на ЗАЭС". Агентство напоминает, что выделены семь аспектов, по которым, по мнению его экспертов, на станции наблюдаются трудности. "Поэтому МАГАТЭ делало рекомендации по всем этим семи пунктам", - подчеркивается в документе.

Эксперты МАГАТЭ рекомендовали всем вовлеченным сторонам "вносить вклад в обеспечение эффективных цепочек поставок для поддержания ядерной безопасности на станции в любых условиях".

В очередной раз в агентстве отметили, что "вся военная активность, которая может повлиять на системы электроснабжения станции, должна быть прекращена".

Эксперты заявили, что на ЗАЭС необходимо отработать функции экстренного реагирования и восстановить средства для выполнения этих функций. Готовность к любым аварийным ситуациям должна быть восстановлена посредством регулярных тренировок. Также, по мнению экспертов, необходимо иметь логистическую поддержку и доступные средства коммуникации, в том числе интернет и спутниковую связь. Следует обеспечить коммуникацию со всеми внешними организациями, необходимыми для безопасной эксплуатации станции.

На прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что больше всего обеспокоен "физической целостностью станции, вопросом ее электроснабжения, вопросами, связанными с персоналом".

"По остальным проблемам - работать можно", - сказал он журналистам в Вене.

Оценка положения дел на ЗАЭС

Как сообщалось, чтобы проиллюстрировать положение дел на АЭС, Гросси показал журналистам таблицу, на которой оцениваются семь аспектов.

Первый пункт - "физическая целостность" - обозначен на таблице красным цветом, символизирующим максимально серьезные проблемы. Гросси пояснил, что этот пункт вызывает у него беспокойство, потому что в районе АЭС были боевые действия. Также Гросси отметил, что его команда видела на территории станции следы обстрелов, которым она подвергалась.

Второй пункт - работа систем безопасности - отображен желтым цветом. Гросси подчеркнул, что большинство систем работает нормально, однако некоторые проблемы все же были выявлены.

Третий пункт - условия работы персонала. Для отображения ситуации на таблице изображен круг, половина которого - красная, другая половина - желтая. Гросси напомнил, что данный аспект вызывает у МАГАТЭ серьезное беспокойство. Гендиректор агентства пояснил, что не стал окрашивать круг только в красный цвет, так как на ЗАЭС работа, по его наблюдениям, ведется профессионально.

Четвертый пункт - электроснабжение ЗАЭС - окрашен так же, как и третий. Гросси отметил, что данный вопрос важен, так как электричество необходимо, в частности, для работы системы охлаждения реакторов.

Пятый пункт - вопросы логистики - вызвал у Гросси, в целом, оптимизм: круг окрашен в желтый и зеленый цвета. Он это объяснил тем, что на АЭС его заверили, что серьезных проблем с поставками на станцию всего необходимого для ее работы не наблюдается.

Шестой пункт - мониторинг радиации и системы реагирования на экстренные ситуации. Половина круга в этом случае окрашена в зеленый, вторая половина - в красный цвет. Гросси подчеркнул, что в данной сфере "были остановки в работе систем", но при этом были и положительные моменты. Отсюда - решение использовать и красный, и зеленый цвета.

Седьмой пункт - надежная связь с регулятором (МАГАТЭ) - полностью окрашен в желтый цвет.