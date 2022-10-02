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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Более 80 человек пострадали в ходе протестов в Багдаде

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 86 человек получили ранения во время протестов возле багдадской площади Тахрир в субботу, сообщает The Guardian.

Как отмечается, около половины пострадавших - сотрудники силовых структур. Также известно, что 38 протестующих были ранены резиновыми пулями.

Иракские военные заявили, что "проникшие элементы" в толпе атаковали силовиков бутылками с зажигательной смесью и охотничьими ружьями.

Как ранее сообщалось, масштабные акции протеста прошли в субботу в крупных городах Ирака. Демонстранты призывали изменить политическую систему, "чтобы избавиться от этой системы, разработанной чужими руками".

Ирак Багдад
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