Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Парламент Ирака утвердил состав нового правительства

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Парламент Ирака в четверг одобрил состав нового правительства страны под руководством премьера Мохаммеда Шиа ас-Судани.

Межарабский информационный ресурс Arab News сообщает, что парламент утвердил кандидатуры министров для 21 ведомства, которые предложил Мухаммед ас-Судани.

"Иракский Совет представителей (парламент) большинством голосов одобрил новую правительственную программу, представленную премьером Мухаммедом Шиа ас-Судани", - проинформировало в Twitter правительство Ирака.

Новое правительство пришло к власти после политического тупика, который длился более года.

В миреПарламент Ирака выбрал президентом страны Латифа РашидаЧитать подробнее

Ранее в октябре в крупных городах Ирака прошли масштабные акции протеста, демонстранты призывали изменить политическую систему.

"Наша цель - смена политической системы с помощью конституции и нового общественного договора, чтобы избавиться от системы, разработанной чужими руками", - приводили арабские СМИ выдержки из заявления протестующих.

Протестующие, в частности, обвиняли власть и политические партии в коррупции, а также обращались к международному сообществу и ООН с просьбой поддержать меры, которые предпринимает народ Ирака, отвергающий "унижение, коррупцию и несправедливость".

Летом этого года в Ираке также проходили протесты. Сторонники влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, который в итоге заявил об уходе из политики, выступали против выдвижения ас-Судани на пост премьера от блока "Координационная структура", который возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на парламентских выборах, ему тогда не удалось сформировать правительство вне коалиции с его соперниками.

Ирак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 27 октября

Bloomberg сообщил о нехватке в части Европы топлива

В стратегии нацбезопасности США назвали РФ "острой угрозой", а КНР - "основным вызовом"

В стратегии нацбезопасности США назвали РФ "острой угрозой", а КНР - "основным вызовом"

Совет коллективной безопасности ОДКБ в пятницу рассмотрит меры по оказанию помощи Армении

США могут разместить в Европе новые ядерные авиабомбы до конца года

США могут разместить в Европе новые ядерные авиабомбы до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });