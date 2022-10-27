Парламент Ирака утвердил состав нового правительства

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Парламент Ирака в четверг одобрил состав нового правительства страны под руководством премьера Мохаммеда Шиа ас-Судани.

Межарабский информационный ресурс Arab News сообщает, что парламент утвердил кандидатуры министров для 21 ведомства, которые предложил Мухаммед ас-Судани.

"Иракский Совет представителей (парламент) большинством голосов одобрил новую правительственную программу, представленную премьером Мухаммедом Шиа ас-Судани", - проинформировало в Twitter правительство Ирака.

Новое правительство пришло к власти после политического тупика, который длился более года.

Ранее в октябре в крупных городах Ирака прошли масштабные акции протеста, демонстранты призывали изменить политическую систему.

"Наша цель - смена политической системы с помощью конституции и нового общественного договора, чтобы избавиться от системы, разработанной чужими руками", - приводили арабские СМИ выдержки из заявления протестующих.

Протестующие, в частности, обвиняли власть и политические партии в коррупции, а также обращались к международному сообществу и ООН с просьбой поддержать меры, которые предпринимает народ Ирака, отвергающий "унижение, коррупцию и несправедливость".

Летом этого года в Ираке также проходили протесты. Сторонники влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, который в итоге заявил об уходе из политики, выступали против выдвижения ас-Судани на пост премьера от блока "Координационная структура", который возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на парламентских выборах, ему тогда не удалось сформировать правительство вне коалиции с его соперниками.