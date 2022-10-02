Российские военные нанесли авиаудар по зданию СБУ в Днепропетровске

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские военные 29 сентября нанесли авиаудар по зданию управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске, убиты свыше 35 сотрудников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожены более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, еще около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести.