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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Российские военные нанесли авиаудар по зданию СБУ в Днепропетровске

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские военные 29 сентября нанесли авиаудар по зданию управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске, убиты свыше 35 сотрудников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожены более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, еще около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести.

Хроника 24 февраля – 02 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Днепропетровск СБУ Минобороны РФ
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