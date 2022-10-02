Российские военные сбили на Херсонщине 22 снаряда РСЗО HIMARS

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Херсонской области за последние сутки сбито 22 снаряда американской РСЗО HIMARS и радиолокатор наведения комплекса ПВО С-300, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Новая Калуга Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300. (...) В районах населенных пунктов Новая Каховка, Берислав, Веселое и Брилёвка Херсонской области уничтожены в воздухе 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS", - сказал он на брифинге в воскресенье.

Кроме того, над населенным пунктом Брилёвка Херсонской области сбита баллистическая ракета "Точка-У", заявил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, также за сутки в воздухе сбито восемь украинских беспилотников на территории Херсонской области и Донецкой народной республики.