Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Американский фондовый рынок упал по итогам пятницы, месяца и квартала

Американский фондовый рынок упал по итогам пятницы, месяца и квартала
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением. При этом американские фондовые индикаторы снизились также по итогам сентября и всего третьего квартала.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены высокой инфляцией и попытками Федеральной резервной системы (ФРС) и других центральных банков сдержать ценовое давление за счет агрессивного повышения процентных ставок.

В то же время акции в пятницу находились под влиянием ребалансировки портфелей инвесторов в последний день третьего квартала.

Кроме того, рынок оценивал свежие статистические данные, которые указали на состояние "здоровья" американской экономики.

Расходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно отчету министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,2%.

Доходы американцев увеличились на 0,3%, как и ожидалось.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

Статданные показали также увеличение темпов базовой инфляции в стране, что говорит в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом.

Индекс потребительских цен PCE Core, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 4,9% в годовом выражении после повышения на 4,7% месяцем ранее.

На этом фоне заявление заместителя председателя ФРС Лейл Брейнард о необходимости непрерывных усилий по борьбе с инфляцией до достижения окончательных целей подает рынку четкий сигнал о продолжении политики подъема ставок.

"Денежно-кредитная политика должна быть жесткой в течение некоторого времени, чтобы убедиться, что инфляция движется по направлению к целевому уровню, - цитирует выступление Брейнард CNBC. - Поэтому мы не намерены прекращать (повышение ставки - ИФ) преждевременно".

Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 58,6 пункта по сравнению с 58,2 пункта месяцем ранее, показали окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительные данные предполагали повышение показателя в текущем месяце до 59,5 пункта, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали их пересмотра.

Котировки акций производителя чипов Micron Technology Inc. выросли на 0,2% после сообщения о том, что власти Японии выделят компании $320 млн на производство перспективных чипов на заводе в Хиросиме. В то же время днем ранее Micron опубликовала квартальную отчетность, в которой спрогнозировала, что в текущем квартале получит убыток, и сообщила, что планирует сокращать темпы наращивания производства из-за "беспрецедентного" спада на рынке.

Бумаги Nike Inc. подешевели на 12,8%. Производитель спортивных товаров сократил чистую прибыль на 22%, но увеличил выручку в первом квартале 2023 финансового года.

Цена акций оператора круизных лайнеров Carnival Corp. рухнула на 23,3%. Компания в третьем финквартале получила чистый убыток больше, чем ожидал рынок. Выручка также не оправдала прогноза аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 500,1 пункта (1,71%) и составил 28725,51 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 54,85 пункта (1,51%) и составил 3585,62 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 161,89 пункта (1,51%) - до 10575,62 пункта.

Все три индикатора зафиксировали максимальное с 2002 года снижение в период с января по сентябрь.

США S&P 500 Nasdaq Dow Jones
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лула да Силва и Болсонару вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии

В Бразилии начался подсчет голосов на президентских выборах

В Бразилии начался подсчет голосов на президентских выборах

Власти Запорожской области сообщили о блокировке со стороны Украины въезда в регион

Что произошло за день: воскресенье, 2 октября

Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине самоходные артиллерийские орудия

В Дании заявили, что газ перестал уходить из поврежденных линий "Северного потока 1"

В Дании заявили, что газ перестал уходить из поврежденных линий "Северного потока 1"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на трех направлениях

Число жертв беспорядков на стадионе в Индонезии превысило 170 человек

Число жертв беспорядков на стадионе в Индонезии превысило 170 человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 октября

"Новое Единство" сохранило лидерство на выборах в Сейм Латвии после подсчета 92% голосов

"Новое Единство" сохранило лидерство на выборах в Сейм Латвии после подсчета 92% голосов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });