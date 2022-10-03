Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Губернатор Калифорнии призвал ввести налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний в штате

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал законодателей штата ввести налог на сверхприбыль нефтекомпаний на фоне рекордного скачка цен на топливо.

"Цены на сырую нефть упали. Прибыль нефтяного сектора растет. А цены на топливо в Калифорнии рекордно подскочили. Не складывается. Мы призываем ввести налог на сверхприбыль, чтобы эта прибыль возвращалась к жителям Калифорнии, которые платят за вымогательство нефтекомпаний", - написал Ньюсом в твиттере.

Между тем законопроект о введении налога может быть внесен на рассмотрение только в январе, когда законодатели штата вернутся с парламентских каникул, начавшихся в конце августа.

ЭкономикаBrent подорожала до $87,29 на возможности сокращения добычи ОПЕК+ более чем на 1 млн б/сЧитать подробнее

А пока Ньюсом предлагает Совету по ресурсам атмосферы Калифорнии (California Air Resources Board, CARB, входит в состав Агентства по защите экологии) позволить НПЗ поставлять на автозаправочные станции зимнее топливо раньше установленного перехода, чтобы увеличить предложение и снизить цены.

Согласно законам Калифорнии, НПЗ могут перейти на поставки зимнего топлива, которое дешевле в производстве, но от которого больше выбросов, только после 31 октября.

На предыдущей неделе средняя цена бензина в Калифорнии увеличилась более чем на 70 центов по сравнению с неделей ранее, согласно данным AAA. В пятницу средняя цена бензина в штате составила $6,29 за галлон, что почти вдвое больше показателя по стране на уровне $3,79 за галлон.

Аналитики, между тем, связывают столь высокие цены на топливо в Калифорнии не столько с действиями нефтекомпаний, сколько с политикой самих властей штата, которые устанавливают высокие налоги и принимают меры жесткого регулирования, вроде требований низких выбросов.

Если штат все же введет налог на сверхприбыль, он затронет компании, которые добывают и перерабатывают нефть на территории Калифорнии. В рамках предложения власти установят потолок прибылей этих компаний и будут взимать повышенный налог с прибыли, которая превышает этот потолок.

США Калифорния нефть газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В ЛНР заявили о переходе армией Украины административной границы республики

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование эволюции человека

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование эволюции человека

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 октября

Американский фондовый рынок упал по итогам пятницы, месяца и квартала

Американский фондовый рынок упал по итогам пятницы, месяца и квартала

Лула да Силва и Болсонару вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии

В Бразилии начался подсчет голосов на президентских выборах

В Бразилии начался подсчет голосов на президентских выборах

Власти Запорожской области сообщили о блокировке со стороны Украины въезда в регион

Что произошло за день: воскресенье, 2 октября

Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине самоходные артиллерийские орудия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });