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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Brent подорожала до $87,29 на возможности сокращения добычи ОПЕК+ более чем на 1 млн б/с

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут в понедельник утром после падения по итогам сентября и третьего квартала.

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в понедельник составляет $87,29 за баррель, что на $2,15 (2,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты упали в цене на $2,04 (2,3%), до $85,14 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов, срок которых истек в пятницу, составила $87,96 за баррель, снизившись на 53 цента (0,6%).

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Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,57 за баррель, что на $2,08 (2,62%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов упала на $1,74 (2,1%), до $79,49 за баррель.

За неделю WTI поднялась в цене на 1%, но также потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Беспокойство нефтетрейдеров о замедлении темпов глобального экономического роста в последнее время способствовало снижению нефтяных котировок наиболее быстрыми темпами с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

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