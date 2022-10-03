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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Более 5,5 млн человек столкнутся с нехваткой еды в Пакистане после сильнейших наводнений

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Продовольственный кризис затронет 5,7 млн человек в Пакистане из-за ситуации, которая сложилась в стране из-за разрушительных наводнений, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

В свою очередь, власти Пакистана отмечали, что с поставками еды все в порядке, запасов пшеницы достаточно до следующего урожая, а страна стала экспортировать больше сельскохозяйственных товаров.

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Между тем, некоторые страны и ведомства ООН уже отправили более 130 самолетов с помощью пострадавшим от наводнений.

Наводнения, которые пережил Пакистан этим летом, унесли жизни более 1,6 тыс. человек. В общей сложности, стихийное бедствие затронуло 33 млн человек, около 2 млн жилых домов разрушено или повреждено, сотни тысяч людей живут в палатках или временных жилищах.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что на страну обрушились самые сильные за последние десятилетия проливные дожди, которые привели к серьезным наводнениям. По его словам, ситуация с ливнями оказалась "беспрецедентной за последние 30 лет".

Пакистан
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