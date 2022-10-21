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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Пакистан исключен из списка стран, подозреваемых FATF в финансировании терроризма

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) убрала Пакистан из так называемого "серого списка" стран, которые подозреваются в финансировании терроризма, сообщает Bloomberg.

По оценке FATF, Пакистан "повысил эффективность" борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также закрыл технические недостатки в результате выполнения плана действий.

Пакистан числился в списке мониторинга FATF с 2018 года. Организация в тот же год совместно с правительством страны разработала план мер по борьбе с финансированием терроризма из 27 пунктов и еще один из 7 пунктов в 2021 году.

В сентябре 2022 года FATF направила в Пакистан группу экспертов для проверки результатов выполнения плана. Нынешнее решение принято по итогам проверки.

В результате выхода Пакистана из "серого списка" стране станет проще получать доступ к иностранному финансированию, которое ей столь необходимо, особенно после катастрофических наводнений в этом году, принесших ущерб примерно в $40 млрд, отмечает Bloomberg.

FATF Пакистан
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