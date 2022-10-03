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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Власти Молдавии опровергли слухи о мобилизации

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Молдавии опровергло слухи о мобилизации в республике.

"Минобороны заявляет, что информация о том, что в республике Молдова будет объявлена всеобщая воинская мобилизация,... является ложной", - сообщается в понедельник официальном телеграм-канале правительства Молдавии Prima sursa ("Первоисточник").

По закону мобилизация в Молдавии начинается с объявления осадного или военного положения. Парламент объявляет мобилизацию по предложению высшего совета безопасности, а президент Молдавии может объявить с одобрения парламента частичную или всеобщую мобилизацию.

"В республике Молдова нет осадного положения, т.е. нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию. Мы призываем всех получать информацию только из достоверных и официальных источников. Вместе мы предотвращаем дезинформацию", - говорится в сообщении.

Молдавия
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