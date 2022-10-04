Кишинев отметил рост числа молдавских граждан, желающих вернуться на родину из России

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - После объявления частичной мобилизации в России увеличилось число граждан Молдавии, желающих вернуться на родину из России, заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску.

"После начала кампании по мобилизации мы объявили, что консульство Молдавии в Москве будет работать в выходные дни, чтобы справиться с возросшим количеством запросов на получение проездных документов. Речь идет о большом количестве граждан, которые по разным причинам остались без документов или с просроченным паспортом", - сказал министр.

"Ситуация сложнее для тех, кто также имеет гражданство РФ и находится на территории РФ, - добавил Попеску. - Находясь на территории РФ и имея гражданство РФ, они обязаны соблюдать правовое поле страны, в которой находятся, в том числе, в том, что касается мобилизации. Граждане Молдавии, которые приняли гражданство РФ и находятся в России, могут быть призваны".

Ему неизвестно о случаях о вербовке или найме граждан Молдавии в российскую армию.

"На данном этапе у нас нет сводных данных по этому поводу. Хочу напомнить вам, что наем граждан республики Молдова для участия в военных действий является незаконным", - заявил министр.

По данным молдавских пограничников, за 10 дней после 21 сентября в Молдавию въехали более двух тысяч граждан России. Многие из них имеют молдавское гражданство.

Количество проживающих и работающих в России граждан Молдавии сокращается последние десять лет. На начало 2014 года в России их было чуть более 600 тысяч, на начало 2021 года - около 150 тысяч. К февралю 2022 года в России оставалось около 75 тысяч молдавских граждан, большинство из которых имеет и российское гражданство.