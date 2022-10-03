Ким Кардашьян оштрафована на $1,26 млн за рекламу криптовалюты

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала телезвезду Ким Кардашьян на $1,26 млн за рекламу криптовалютных активов в соцсети Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Как говорится в пресс-релизе SEC, Кардашьян прорекламировала токен EthereumMax, не указав, что она получила за размещение поста вознаграждение в размере $250 тыс.

Кардашьян написала об EthereumMax в прошлом году в посте в своем аккаунте в Instagram. "Это не финансовый совет, но я просто делюсь тем, что мне рассказали друзья о токенах EthereumMax", - написала она, прикрепив к сообщению ссылку на ресурс, где можно купить указанные активы.

Помимо штрафа, Кардашьян обязалась сотрудничать со следствием и не рекламировать криптовалюты в течение трех лет.

"Этот случай является напоминанием о том, что, когда звезды и инфлюенсеры продвигают инвестиционные продукты, включая криптовалютные активы, это не означает, что такие продукты подходят инвесторам, - отметил глава SEC Гэри Генслер. - Мы призываем инвесторов оценивать инвестиционные риски и возможности, исходя из собственных финансовых целей".

Состояние Кардашьян оценивается в $1,8 млрд, отмечает CNBC.