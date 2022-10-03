Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Таран астероида Диморф, тайваньские панголины с откусанными хвостами, а также польза любого вида кофе

Фото: Inti Ocon/Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые показали, что для снижения смертности и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний подходит любой вид кофе, особенно в количестве 2–3 чашек в день, – растворимый, молотый или декофеинизированнный, а для напитка с кофеином (растворимого или молотого) это справедливо и в плане развития аритмий.

- Астрономам удалось построить трехмерную модель планетарной туманности "Кошачий глаз". Это одна из самых красивых и сложных по структуре планетарных туманностей. Она расположена на расстоянии около 3 тыс. световых лет от Солнца в созвездии Дракона. Оказалось, что в ее центре действительно может быть двойная система звезд, которая и создала сложно-симметричную структуру из колец, оболочек и джетов.

- Панголины на острове Тайвань столкнулись с новой угрозой: растущей популяцией бродячих собак. При опасности панголины сворачиваются в шар, поэтому инвазивные хищники, нападая на них, кусают их за хвост, откусывают его и наносят другие серьезные раны. Если панголина и вылечат, то он все равно вынужден жить в зоопарке – особи с оторванными хвостами не могут карабкаться по деревьям и сворачиваться.

- Американские исследователи пришли к выводу, что при разглядывании дикпика у людей формируется представление о личных качествах его отправителя, причем оно зависит от физических габаритов органа и количества лобковых волос. Как отмечается, главный вывод исследования в том, что о людях судят по их дикпикам, и это надо иметь в виду, отправляя кому-либо такие изображения.

- NASA опубликовало видео последних десяти минут жизни зонда DART, который на минувшей неделе протаранил астероид Диморф, опробовав на практике один из методов планетарной защиты. DART (Double Asteroid Redirection Test) был запущен в космос в ноябре прошлого года и спустя 10 месяцев полета протаранил 160-метровый околоземный астероид Диморф. Подтверждением удара на скорости 6,5 км в секунду стала потеря связи с зондом.

- Палеогенетики диагностировали бруцеллез у итальянского блаженного монаха, жившего в XIV веке. Лучше всего ДНК возбудителя сохранилась в кальцинатах, обнаруженных в брюшной и тазовой полостях.

- Больше ста лет назад в Германии раскопали "вождеский" курган унетицкой культуры. Она существовала в Центральной Европе в эпоху ранней бронзы. Ученые исследовали останки мужчины из этого погребения и на немногочисленных костях нашли повреждения, сделанные кинжалом длиной 18 см.

- Исследователи из США выяснили, что если у человека есть значимая цель в жизни, то он не так сильно привязан к смартфону, а у людей, которые находятся в поиске смысла жизни это чувство привязанности обостряется. Причем это чувство зависит от уровня использования соцсетей и интернета: чем больше часов в день человек проводит в них, тем слабее эта связь.