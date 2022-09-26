Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Происхождение современных англичан, CAR-терапия волчанки, а также связь просмотра порно с ощущением бессмысленности жизни

Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые решили узнать, могут ли дети реагировать на разные продукты уже в утробе. Женщинам на 32 и 34 неделе беременности давали капсулы с морковным или капустным порошком. Сами испытуемые не знали, что внутри капсул. Потом исследователи с помощью УЗИ отслеживали мимику плода. Оказалось, что малышам очень не нравится капуста – они делают "плачущее лицо, а морковка вызывает у них улыбку.

- Частота просмотра порно оказалась связана с ощущением бессмысленности жизни. К таким выводам пришли психологи, опросив 179 человек в возрасте от 18 до 66 лет. То есть порнография является одним из способов избегания отрицательных эмоций, связанных с потерей или невозможностью ясно определить смысл жизни. Этот глубинный конфликт проявляется в виде скуки.

- В Италии на чумном кладбище нашли останки малыша 3–4 лет с высокой концентрацией ртути в костях и зубах. Этого ребенка в XVI веке продолжительное время могли лечить от какой-то болезни, например, от врожденного сифилиса. В прошлом ртуть входила в состав многих лекарств, в том числе от этого венерического заболевания. У ребенка были признаки воспаления надкостницы, а на зубах обнаружены аномалии. Уровень ртути в твердых тканях оказался одним из самых высоких среди зафиксированных в европейской археологической летописи. Более того, этот ребенок оказался самым молодым человеком, которого лечили ртутью, из тех, что описаны в литературе.

- В Египте нашли 22 черепа, происходящих предположительно из гробницы второго пророка Амона. Один из них принадлежал взрослому мужчине 40–59 лет, которого дважды сильно ударили по лицу кулаком или тупым предметом. Один удар пришелся на скуловую дугу, а другой – на кости носа. Вероятно, это были два отдельных эпизода. По мнению ученых, этот человек мог принимать участие в спортивных или ритуальных боях.

- Палеогенетики смоделировали происхождение англичан всего из трех предковых компонент. Это раннесредневековые континентальные северные европейцы (около 25–47%), население Англии позднего железного века (около 11–57%) и население Франции железного века (около 14–43%, предковая компонента распространилась в Британии после римской эпохи). Эти пропорции различны в разных регионах Англии. Во время появления раннесредневекового английского общества первая волна миграции была связана с населением северо-германских племен, вторая – с населением, генетически близким к жителям Западной Германии, Бельгии и Франции, то есть к франкам.

- Если бы сценаристы "Доктора Хауса" дождались 2022 года, лечение от волчанки могло быть гораздо круче – теперь ее лечат с помощью модифицированных лимфоцитов. Это CAR-T-клетки или клетки с химерными рецепторами антигенов. Ученые ввели пяти добровольцам их собственные Т-клетки, и самочувствие пациентов улучшилось. Т-лимфоциты успешно размножились и подавили популяцию B-клеток, продуцирующую антитела к собственным антигенам. Сегодня волчанку скорее не лечат, а подавляют. Авторы исследования считают, что результаты работы открывают новые горизонты в терапии этого аутоиммунного заболевания.

- В штате Висконсин нашли 3000-летнее каноэ. Его подняли со дна того же озера, где в прошлом году нашли 1200-летнюю лодку. Это древнейшая подобная находка, сделанная в районе Великих озер. По данным исследователей, индейцы построили это каноэ из цельного бревна белого дуба Quercus alba.

- До Нобелевской премии осталась неделя и аналитики из компании Clarivate опубликовали свой ежегодный список лауреатов на основе цитируемости. На какие научные тренды нам рекомендуют обратить внимание – в этом материале.