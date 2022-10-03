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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Завершена миссия индийского зонда на орбите Марса

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила о завершении миссии зонда Mangalyaan на орбите Марса, говорится в сообщении ведомства по итогам заседания, посвящённого миссии.

Согласно сообщению организации, представители ISRO и различных научно-исследовательских учреждений пришли к выводу, что у аппарата закончилось топливо для поддержания высоты орбиты, необходимой для стабильной выработки электроэнергии. По их мнению, дальнейшая эксплуатация зонда на орбите невозможна, и специалисты уже не смогут вернуть его к работе.

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"Несмотря на то, что срок службы аппарата, использовавшегося для демонстрации технологии, был рассчитан на шесть месяцев, миссия марсианского орбитального зонда продлилась около восьми лет (...) до момента потери связи с наземной станцией в апреле 2022 года в результате длительного затмения", - отметили в ISRO.

Межпланетная орбитальная станция Mangalyaan была запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана 5 ноября 2013 года. Спустя 300 дней полёта, 24 сентября 2014 года, зонд вышел на марсианскую орбиту, на которой провёл восемь лет.

За время своей работы зонд исследовал явления в атмосфере и экзосфере Красной планеты, а также особенности её поверхности. Аппарат первым сфотографировал обратную сторону спутника Марса Деймоса, проводил наблюдения за пыльными бурями на поверхности планеты и собирал данные о составе газов.

Индия Марс
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