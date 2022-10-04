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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Иран успешно испытал систему перевода спутников с одной орбиты на другую

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Иран провел успешное испытание системы Saman для перевода спутников с низкой околоземной орбиты на более высокие орбиты, сообщает во вторник "Мехр" со ссылкой на заявление иранского министерства информационных и телекоммуникационных технологий.

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По данным агентства, испытание прошло благодаря сотрудничеству Иранского института космоса и Минобороны в условиях, приближенных к существующим в космическом пространстве. В ходе теста специалисты собрали данные, подтверждающие успешность применения системы на значительных высотах.

В Иранском институте космоса отмечали, что систему Saman, разработанную непосредственно в Иране, впервые представили в 2017 году.

Иран
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