Все страны ЕС и Европейская внешнеполитическая служба вызвали глав дипмиссий РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Послы РФ во всех странах ЕС и представитель России при Евросоюзе вызываются в соответствующие МИД и в Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС) в связи с референдумами в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, подтвердил "Интерфаксу" официальный представитель ЕВС Петер Стано.

"ЕС скоординировано вызвал послов России в государствах-членах ЕС и при институтах ЕС, чтобы решительно осудить эти действия", - заявил Стано.

Пресс-секретарь уточнил, что вызов российских дипломатов ведется с минувшей пятницы. "Сегодня днем в Брюсселе был вызван в ЕВС временный поверенный в делах России в ЕС", - сообщил Стано.