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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Абсолютное большинство жителей ЛДНР, Херсонщины и Запорожья выступили за вхождение в РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Абсолютное большинство жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей высказалось за присоединение к России.

По предварительным данным подсчета 100% бюллетеней, наиболее высокий результат одобрения показала ДНР, там, по информации местного ЦИК, за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших.

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В ЛНР, по данным ЦИК республики, идею объединения с Россией поддержали 98,42% избирателей, избиркомы в Запорожье и Херсонской области огласили результат соответственно 93,11% и 87,05% проголосовавших.

ДНР также продемонстрировала самую высокую явку избирателей, там на участки пришли 2 131 207 человек (97,51% жителей, включенных в списки избирателей).

В ЛНР, с учетом участков на территории России проголосовали 1 662 607 избирателей (94,15%), в Запорожской области - 541 093 человека (85%) , в Херсонской области 571 001 человек (78,86%).

Референдумы о вхождении в состав РФ

Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ на правах регионов проводились с 23 по 27 сентября.

В первые дни голосование проводилось в общественных местах, также проголосовать можно было, не выходя из дома, представители избирательных комиссий совершали поквартирный обход, в последний день жители могли проголосовать привычным способом на избирательных участках. Такой порядок голосования объяснялся мерами безопасности.

Референдумы были признаны состоявшимися уже по итогу третьего, предпоследнего, дня голосования, когда явка в четырех регионах превысила 50%.

В ДНР и ЛНР жителей спрашивали, поддерживают ли они "вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ". В Запорожской и Херсонской областях избиратели отвечали на вопрос: "Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?"

ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
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