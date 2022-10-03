Минобороны Армении заявляет о минометном обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана вечером в понедельник открыли огонь по позициям армянской армии в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, сообщает Минобороны Армении.

"3 октября в 21:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по боевым позициям ВС Армении в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Противник применял минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что ответными действиями огонь противника был подавлен, с армянской стороны потерь нет.