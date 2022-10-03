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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Гендиректора Запорожской АЭС выдворили за пределы области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Телеканал "Россия-24" (ВГТРК) показал сюжет, в котором генеральный директор Запорожской АЭС (Энергодар) Игорь Мурашов сознается в связях с украинскими спецслужбами.

"Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции", - сказал Мурашов в сюжете телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

В сюжете показаны кадры выдворения Мурашова на подконтрольную Киеву территорию "за дискредитацию органов власти РФ". Телеканал сообщил, что Мурашов мог участвовать в разработке диверсий.

При этом директор говорит, что обстрел АЭС велся со стороны Украины, а персонал подвергался опасности при ликвидации последствий.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

По сообщениям минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются два специалиста агентства.

ЗАЭС МАГАТЭ
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