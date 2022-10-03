Семь судов с продовольствием покинули в понедельник порты Украины

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в понедельник вышли семь судов с почти 143 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и ячменя, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"3 октября семь судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 142 781 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Суда FPMC B (33 тыс. тонн кукурузы) и Michalis (18 716 тонн кукурузы, 7 757 тонн пшеницы, 6 834 тонны ячменя) направились в Португалию. Сухогрузы New Victory (25,5 тыс. тонн пшеницы) и Saffet Aga (3,1 тыс. тонн кукурузы) отплыли в Турцию.

Помимо этого, судно Kalliopi S доставит в Нидерланды 33 274 тонны кукурузы, сухогруз Navin Falcon - 6,6 тыс. тонн пшеницы в Италию. Судно Spring отправилось в Египет с 8 тыс. тонн кукурузы.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 3 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 5 903 748 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 548 судов - 288 на прибытие в украинские порты и 260 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.