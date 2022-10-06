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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Три судна доставят украинское продовольствие в Китай, Италию и Турцию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в среду вышли три сухогруза судов с 74,3 тысячами тонн подсолнечного шрота, масла и соевых бобов, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"5 октября три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 74,3 тысячи тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Судно New Explorer доставит в Китай 60 тысяч тонн подсолнечного шрота. Сухогруз MRC Lina отправился в Турцию с 7,7 тысячами тонн подсолнечного масла, судно Briza - в Италию с 6,6 тысячами тонн соевых бобов.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем может быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 5 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 6 194 548 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 571 судна - 300 на прибытие в украинские порты и 271 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

ООН СКЦ Украина
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