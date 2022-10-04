Премьер Японии осуждает произведенный КНДР запуск ракеты

Президент Южной Кореи предупреждает о "решительном ответе"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида осуждает произведенный КНДР запуск ракеты, президент Южной Кореи Юн Сок Ель обещает "решительный ответ".

"Мы решительно осуждаем запуск как возмутительный акт. В ответ на это я дал указание должностным лицам проверить возможный ущерб, причиненный падающими обломками, тщательно собрать и проанализировать информацию и сотрудничать с союзниками", - цитирует Кисиду телеканал NHK.

Тем временем президент Южной Кореи предупредил, что за запуском ракеты КНДР последует "решительный ответ", сообщает "Ренхап".

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. Согласно им, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (1:23 по Москве).

Они также подтвердили, что ракета пролетела мимо Японии.

Как сообщил журналистам президент Юн Сок Ель, ракета пролетела 4 тыс. км.

В свою очередь, правительство Японии заявило, что баллистическая ракета, направлявшаяся в сторону префектур Хоккайдо и Аомори на севере Японии, пролетела над территорией страны и упала в Тихий океан.

Японское правительство выпустило предупреждение, что людям в северных районах страны следует укрыться в прочных зданиях или бомбоубежищах.

Крупнейший железнодорожный оператор Японии в качестве меры предосторожности приостановил движение скоростных поездов на севере страны.

Также было выпущено предупреждение для воздушного транспорта по всей стране.

По данным японского правительства, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

Местные СМИ уточняют, что это седьмой раз, когда баллистическая ракета пролетела над Японией.

При этом это уже 23-я ракета, испытанная Северной Кореей, в этом году.

Официальные лица из Японии, США и Южной Кореи следят за ситуацией.