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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Южнокорейские СМИ сообщают, что запущенная КНДР ракета была средней дальности

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея выпустила баллистическую ракету средней дальности в восточном направлении во вторник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что запуск произошел из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (1:23 по Москве).

Они также подтвердили, что ракета пролетела мимо Японии.

"Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США", -цитирует агентство сообщение Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Тем временем генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что северокорейская баллистическая ракета, скорее всего, упала в Тихий океан за пределами исключительной экономической зоны Японии.

КНДР Южная Корея
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