США еще сильнее ограничат экспорт полупроводников в Китай

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить на этой неделе о новых правилах в отношении контроля за экспортом полупроводников и оборудования для их производства. Это будет очередной шаг в ограничении способности Китая производить самые скоростные и высокотехнологичные микросхемы. Об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на свои источники.

За последние недели администрация американского президента уже ввела новые ограничения на экспорт ряда полупроводников для вычислений на основе искусственного интеллекта и производственного оборудования, с помощью которого создаются одни из наиболее мощных чипов.

Между тем на текущий момент рассматриваются дополнительные ограничения, отмечают источники.

Минторг США должен представить пакет правил, определяющих, какие из соответствующих технологий можно экспортировать в Китай. Ожидается, что США введут экспортные ограничения на аппаратуру, на которой создают современные полупроводники, а также запрет на поставки оборудования, на котором производят различные интегральные микросхемы, и запрет на экспорт микросхем, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Кроме того американские власти изучают вопрос о внесении еще нескольких китайских компаний в список предприятий, продажа которым запрещена без лицензии.

При этом США стремятся объединить усилия с ключевыми союзниками, чтобы быть не единственной страной, вводящей ограничения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Совместный экспортный контроль со стороны США, Японии, Южной Кореи и европейских стран может существенно затормозить развитие китайской отрасли производства микросхем, поскольку эти страны являются практически монополистами в сфере производства и продаж ключевого оборудования и программного обеспечения, необходимых для создания самых передовых микросхем.

Bloomberg напоминает, что США все активнее пытаются лишить КНР доступа к наиболее современным полупроводниковым технологиям, параллельно наращивая собственное подобное производство. Конгресс США уже долгое время требовал от Белого дома ужесточить контроль над поставками в Китай оборудования для создания полупроводников.

В черный список министерства торговли США уже включены технологический гигант Huawei Technologies Co. и его крупнейший производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. По мнению конгрессменов, такие компании, как Huawei представляют риск для нацбезопасности США.

Согласно нынешним правилам американских властей, производители оборудования для микросхем, базирующиеся в США, могут продавать его в Китай лишь при соблюдении ряда условий, а также передавать китайским компаниям аппаратуру лишь для создания не самых современных полупроводников.